Kahramanmaraş'ta Hakem Heyetine 3 ayda 1001 başvuru yapıldı

Kahramanmaraş'ta Tüketici Hakem Heyetine, 2019 yılının ilk 3 ayında 1001 kişinin başvuru yaptığı bildirildi.

Kahramanmaraş Ticaret İl Müdürü Ahmet Uçar, yaptığı açıklamada, 2018 yılında 3 milyar 477 bin 414 TL tutarında 4 bin 263 toplam başvuru sonuçlandırılarak karara bağlandığını, 2019 yılının ilk üç ayında ise 821 bin 717 TL tutarında 1001 başvuru yapıldığını söyledi. Yapılan başvuruların 497'si leh, 354'i aleyh, 60'ı görevsizlik olmak üzere 851 başvurunun sonuçlandırılarak karara bağlandığını belirten Uçar, 2019 yılının istatistiklerine göre en fazla müracaatın perakende ticaret sektörü ve ayıplı mal olduğunu, finansal hizmetler sektörü ile bankacılık hizmetlerinin geçmiş yıllara oranla azaldığını kaydetti.

Bu arada, yeni yapılanmayla beraber 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren, daha önce ilçe kaymakamlıklarında faaliyetini sürdüren Afşin, Çağlayancerit, Ekinözü, Elbistan, Pazarcık ve Nurhak kaymakamlıklarındaki ilçe tüketici hakem heyetleri Dulkadiroğlu Kaymakamlığı bünyesindeki Dulkadiroğlu İlçe Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına; Andırın, Göksun ve Türkoğlu kaymakamlıklarındaki ilçe tüketici hakem heyetleri ise Onikişubat Kaymakamlığı bünyesindeki Onikişubat İlçe Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına bağlandı.