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Kahramanmaraş'ta halk otobüsleri ambulans gibi çalışıyor

Kahramanmaraş’ta bindiği halk otobüsünde rahatsızlanan kadın otobüsle hastaneye yetiştirildi.

Kahramanmaraş'ta bindiği halk otobüsünde rahatsızlanan kadın otobüsle hastaneye yetiştirildi.


Kentte yarım saat arayla otobüste fenalaşan kadınları hastaneye yetiştiren otobüs şoförleri gösterdikleri duyarlılıkta vatandaşlardan tam not aldı.


Kahramanmaraş'ta yarım saat içinde iki genç kadın halk otobüsüyle hastaneye taşındı. Edinilen bilgiye göre, Esme Katılmış evine gitmek için 46 H 0228 plakalı halk otobüsüne bindi. Otobüste fenalaşan kadını fark eden diğer yolcular durumu şoför Yusuf Özbek'e bildirdi. 30 dakika önce meslektaşı gibi hiç düşünmeden güzergahını değiştiren şoför, genç kadını zaman kaybetmeden Necip Fazıl Şehir Hastanesi ek binasına getirdi. Tansiyona bağlı fenalaşan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


İlk olayda da Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nden Saçaklızade Mahallesi'ne üzerinde sefer yapan Oğuz Çolak yönetimindeki 46 H 0346 plakalı halk otobüsünde fenalaşan genç kadın hemen otobüsle Necip Fazıl Şehir Hastanesi ek binasına götürülerek tedavi altına alınmıştı.

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