Kahramanmaraş'ta halk otobüsü ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Kahramanmaraş'ta halk otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yarandı.

Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Mahallesi'nde meydana geldi. H.I.'nın kullandığı 46 H 0278 plakalı halk otobüsü, şehir merkezi istikametinden Karataş mevkiine seyir halindeyken V.B. idaresindeki 80 GE 244 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada sürücüler H.I. ve V.B. ile her iki araçta bulunan yolcular Ş.B, H.K. ve S.N. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırdı. Minibüs sürücüsü V.B. hastanede hayatını kaybederken, diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.