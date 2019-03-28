Kahramanmaraş'ta halk oyunlarına ilgi arttı

Antrenör Osman Gökşen eğitmenliğinde ders alan halk oyunları ekibi, farklı tarihlerde düzenlenen yarışmalar ve festivallere katılarak Kahramanmaraş'ı temsil ediyor. Yarışmalarda, Türkiye dereceleri elde edildiğini söyleyen Gökşen, şehrin halk oyununun tanıtımı için eğitimler yapıldığını ve bu eğitimlere gençlerin ilgisinin arttığını belirtti.

Amaçlarının gençleri kötü alışkanlıklardan ve korumak olduğunu ve onlara halk oyunları sevgisini aşılamak istediklerini söyleyen Gökşen, “Bizim hali hazırda bir ekibimiz var ve bu arkadaşlarımız yeni kuşak ekibimizdir. Biz bu ekimizle 4-5 Mayıs tarihlerinde Gaziantep'te bölgesel yarışmaya katılacağız. Arkadaşlarımızın geneli öğrenci ve çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu arkadaşlarımız ile Kahramanmaraş Halk Oyunları'mızı iyi bir şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Halk oyunlarına ilimizde önem verildikçe gençlerden rağbette artıyor. Örneğin bir kurs başvurumuz yapıldığı zaman ortalama 50 kişi başvuruyor ve bunlardan iyilerini seçip bir grup oluşturuyoruz. Biz gençlerimizi burada bir nebzede olsa kötü alışkanlıklardan madde bağımlılığından kurtarmaya çalışıyoruz. Amacımız ekiplerimizin kalitesini artırarak daha güzel ve kaliteli işler yapmak istiyoruz. Türkiye geneli düzenlenen yarışmalarda da derecelerimiz var” dedi.

Oğuzhan Hennep isimli bir kursiyer ise, “Biz boş vakitlerimizi değerlendirmek adına buraya gelip halk oyunlarımızı öğreniyoruz. Farklı illerde düzenlenen gösterilerde oyunumuzu sergiliyoruz. Kötü alışkanlıklardan uzak duruyoruz” diye konuştu.