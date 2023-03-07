Kahramanmaraş'ta hasarlı yollar yenileniyor

Kahramanmaraş'ta depremde hasar alan yollarda yenileme çalışmalarına devam edildiği bildirildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarla şehir merkezinde, ilçelerde ve kırsal mahallelerde arterlerde deforme olan kısımlar tamir edilirken yola düşerek ulaşım güvenliği için tehlike arz eden kayalar da kaldırılıyor. Yoğun bir şekilde devam eden çalışmalarla, arterlerde deforme olan kısımlar yenilenerek ulaşımda konfor ve güvenliğin tesis edilmesi hedeflendiği kaydedildi.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, şehir genelinde ulaşım konforu ve güvenliğinin tekrardan üst seviyeye çıkarılması noktasında çalışmaların artarak devam edeceği belirtildi.