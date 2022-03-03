İhlas Haber Ajansı

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Kahramanmaraş'ta hava muhalefeti nedeniyle uçak seferleri iptal edildi

Kahramanmaraş’tan İstanbul ve Ankara’ya planlanan uçak seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle karşılıklı olarak iptal edildi.

Kahramanmaraş'tan İstanbul ve Ankara'ya planlanan uçak seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle karşılıklı olarak iptal edildi.


Devlet Hava Meydanları İşletmesinin (DHMİ) resmi internet sitesinde belirtilen uçuş saat ve tarihlerine göre, Ankara'ya planlanan THY7130 ve İstanbul'a planlanan TK2204 sayılı uçak seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle karşılıklı olarak iptal edildi.


Uçuşların, Kahramanmaraş Havalimanı'nda görüş mesafesinin limitlerin altına düşmesi, İstanbul ve Ankara'da etkili olması beklenen fırtına nedeniyle iptal edildiği öğrenildi.


Yolculuk için Kahramanmaraş Havalimanı'na gelen vatandaşlar ise iptal haberinin ardından havalimanından ayrılmak zorunda kaldı.

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