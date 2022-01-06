Kahramanmaraş'ta her mahalleye halı saha ve pota

Kahramanmaraş'ta mahallelere 46 halı saha ve 100 basket potası yapılacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile imzalanan protokol çerçevesinde Kahramanmaraş'a toplamda 46 sentetik saha ve 100 basket potası kazandırılacağını söyledi. Kentin ihtiyaç tespit edilen her ilçe ve mahallesinde yapılacak çalışmanın kısa süre içinde başlayacağını belirten Güngör, "Kahraman şehrimizde herkes spor yapabilsin diye halı saha ve potasız mahallemiz kalmayacak. Gençlik ve Spor Bakanımız Muharrem Kasapoğlu ve Spor Toto Teşkilat Başkanımız Bünyamin Bozgeyik'e teşekkür ederiz. 46 halı saha ve 100 basket potası şehrimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.