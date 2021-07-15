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Kahramanmaraş'ta hırsız karı-koca yakalandı

Kahramanmaraş’ta motosiklet çaldıkları iddia edilen karı-koca gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta motosiklet çaldıkları iddia edilen karı-koca gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, olay Güzelyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Güzelyurt Mahallesi'nde A.E. (46) isimli şahsın evinin kapısının önünden çalınan motosikletin bulunması için çalışma başlattı. Ekipler, araştırma neticesinde motosikletin karı-koca olan M.İ. (38) ve Ö.İ. (20) tarafından çalındığını tespit etti.


Şüpheliler M.İ. ve Ö.İ. emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

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