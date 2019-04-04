Kahramanmaraş'ta hırsızlık iddiası: 2 gözaltı

Kahramanmaraş'ta enerji ve nakil hatlarından hırsızlık yaptığı belirlenen 2 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Pazarcık ilçesi Çiğdemtepe Mahallesi'nde Botaş Boru Hattı'nda devriye gezen jandarma ekipleri, şüphelendikleri bir araca 'dur' ikazında bulundu. İkaza karşılık kaçan araç Narlı Mahallesi'nde yakalandı. Araçta yapılan aramada iki adet teknik malzeme ele geçirildi. Araçta bulunan H.A.Ö. isimli ile H.A yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.