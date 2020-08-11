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Kahramanmaraş'ta hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş’ta ikametlere girerek hırsızlık yaptığı tespit edilip yakalanan iki kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta ikametlere girerek hırsızlık yaptığı tespit edilip yakalanan iki kişi tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlığın yapıldığı alanlarda şüpheli şahıslar üzerinde takip gerçekleştirdi. Farklı mahallelerde özellikle gece saatlerinde evlere balkon penceresinden girerek ziynet eşyası, para ve cep telefonu çaldığı tespit edilen 2 şüpheli polis tarafından tespit edilerek yakalandı. Toplamda 8 adet cep telefonu, 5 bin 500 lira para ve bir miktar ziynet eşyası çaldığı tespit edilen iki şüphelinin 7 ayrı ikametten hırsızlık yaptığı tespit edildi. 4 adet çalıntı telefon ile yakalanan iki şüpheli, karıştıkları olayları tek tek itiraf etti. Emniyet Müdürlüğündeki gözaltı işlemleri sonrası Adliyeye sevk edilen O.A. (22) ve Y.E.Ç. (22) tutuklandı. Tutuklanan şahıslar cezaevine teslim edildi.

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