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Kahramanmaraş'ta hırsızlık yapan bir kişi yakalandı

Kahramanmaraş’ta boş bir okul binasında hırsızlık yapan kişi yakalandı.

Kahramanmaraş'ta boş bir okul binasında hırsızlık yapan kişi yakalandı.



Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, devriye gezen polis, iki kişinin boş bir okulda hırsızlık amaçlı bulunduğunu görünce şahısları kovalamaya başladı. Fark edildiğini anlayan şahıslardan biri kaçarken, saklandığı inşaatta yakalandı. Yakalanan E.E., çalınan malzemelerle birlikte gözaltına alındı.


Polis kaçan diğer şüpheliyle ilgili çalışmasını sürdürüyor.

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