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Kahramanmaraş'ta hırsızlıktan aranan firari hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş’ta hakkında hırsızlıktan 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kahramanmaraş'ta hakkında hırsızlıktan 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Haydarbey Mahallesi 41. Sokak üzerinde yaptığı istihbarı çalışma neticesinde hırsızlık suçlarından 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Hasan A'yı (19) yakaladı. Hasan A. alınan sağlık raporunun ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

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