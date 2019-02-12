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Kahramanmaraş'ta Hocalı Parkı açıldı

Azerbaycan’ın Hocalı şehrinde 1992 yılında Ermeniler tarafından şehit edilen 613 kişinin anısına yapılan Hocalı Parkı ve Müzesi Kahramanmaraş’ta açıldı.

Azerbaycan'ın Hocalı şehrinde 1992 yılında Ermeniler tarafından şehit edilen 613 kişinin anısına yapılan Hocalı Parkı ve Müzesi Kahramanmaraş'ta açıldı.


Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan parkın açılışına Azeriler ve Kahramanmaraşlılar katıldı.


Açılışta konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, “Kardeşlerimiz zulüm altında. İşte Hocalı'da tarihin en büyük soykırımı yaşandı. Mazlum siviller hunharca, vahşice katledildiler. 99 yıl önce Kahramanmaraş'ta da aynı caniler, aynı vahşiler bebekleri, çocukları, kadınları katletmişlerdi. Daha sonra Azerbaycan'da tarih tekerrür etti” ifadelerini kullandı.


Kahramanmaraş'a Hocalı Parkını kazandırdığı için teşekkür eden Ayna Alihan ise, “Azerbaycan ve Türkiye dostluğu bitmez ve tükenmezdir. Bu parkın açılışından dolayı belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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