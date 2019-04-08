Kahramanmaraş'ta hurda hırsızlığı: 2 gözaltı

Kahramanmaraş'ta bir iş yerinden hurda malzeme çalan 2 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, olay, Onikişubat ilçesi Kavlaklı Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan kullanılmayan tarhana imalatında yaşandı. Fabrikadaki hurda makine motorunun çalındığını fark eden iş yeri sahibi durumu jandarmaya bildirdi. Olay sonrası geniş çaplı araştırma yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine 46 NP 767 plakalı kamyoneti aynı bölgede durdurdu. Araçta yapılan aramada kullanılmayan hurda malzemeler bulundu.

Olayla ilgisi olduğu tespit edilen F. D ve A. A gözaltına alındı.