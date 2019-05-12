Kahramanmaraş'ta huzur uygulaması

Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri tarafından il genelinde yapılan huzur ve güven uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 34 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 22.00- 01.00 saatleri arasında 475 personelin katılımıyla il genelinde yapılan huzur ve güven uygulamasında, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile birlikte 12 kişi gözaltına alındı.

Ayrıca, 7 bin 277 kişinin sorgulandığı uygulamada; 133 işyeri kontrol edilmiş olup, 19 yoklama kaçağı, 1 tehdit, 1 borcunu ödeme şartını ihlal, 1 resmi parada sahtecilik suçundan toplamda 34 kişi yakalandı.