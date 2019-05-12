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Kahramanmaraş'ta huzur uygulaması

Kahramanmaraş’ta jandarma ekipleri tarafından il genelinde yapılan huzur ve güven uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 34 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri tarafından il genelinde yapılan huzur ve güven uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 34 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 22.00- 01.00 saatleri arasında 475 personelin katılımıyla il genelinde yapılan huzur ve güven uygulamasında, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile birlikte 12 kişi gözaltına alındı.


Ayrıca, 7 bin 277 kişinin sorgulandığı uygulamada; 133 işyeri kontrol edilmiş olup, 19 yoklama kaçağı, 1 tehdit, 1 borcunu ödeme şartını ihlal, 1 resmi parada sahtecilik suçundan toplamda 34 kişi yakalandı.

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