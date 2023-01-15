Kahramanmaraş'ta İHA'ya 2 ödül

Kahramanmaraş'ta Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti (KMAGC) tarafından düzenlenen “Akdeniz'in Gazetecileri Yarışıyor” yarışmasında İhlas Haber Ajansı 2 ödüle birden layık görüldü.

Kahramanmaraş'ta görev yapan gazetecilerin gelişimlerine katkıda bulunmak ve başarılı çalışmaları özendirip ödüllendirmek amacıyla bu yıl ilki gerçekleştirilen “Akdeniz'in Gazetecileri Yarışıyor” yarışmasının ödül ve gala gecesi düzenlendi.

Gecede ‘Yılın Haberi' ödüllerinde İhlas Haber Ajansı Kahramanmaraş Muhabiri Fazilet Çomruk ikinci, Metehan Nazlı ise üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Uzun süredir bu yarışma için emek sarf ettiklerini ifade eden KMAGC Başkanı Serkan Ercüment Kuzu, “Bu yıl ilkini gerçekleştireceğimiz ödül gecesi için yoğun çaba ve emek sarf ettik. Bu mesleğe emek veren arkadaşlarımızın bugün ödül alması hem kendileri için hem de bizim için büyük bir motivasyon kaynağı. Bu gecenin oluşmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Programda konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Bu meslekte icraat gösteren basın mensupları bugün burada ödüllerini alacak. O yüzden bugün burada ödül alan bütün gazetecileri tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum” dedi.