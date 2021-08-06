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Kahramanmaraş'ta ikamet yangını söndürüldü

Kahramanmaraş’ta bir ikamette çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Kahramanmaraş'ta bir ikamette çıkan yangın büyümeden söndürüldü.


Yangın, Onikişubat İlçesi Mağralı Mahallesi'ndeki müstakil bir ikamette yaşandı. İkametin balkon kısmındaki atık kağıtlardan çıkan yangına bir anda büyüyerek geniş bir alanı kapladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek büyümeden söndürdü. Yaşlı kadının yaşadığı öğrenilen ikamette can kaybı yaşanmazken, yangın sonrası evde maddi hasar oluştu. İkamet yangınıyla ilgili soruşturma sürüyor.

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