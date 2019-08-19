İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.


Kaza, Elbistan-Göksun karayolu Esence Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Göksun yönüne giden Ali B. (51) idaresindeki 19 AD 010 plakalı otomobil, Esence Mahallesi'nden Gerger Mahallesi yönüne geçiş yapmak isteyen Atakan K.'nın (21) kullandığı 46 U 3455 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüleri ile 22 yaşındaki Hacı A. yaralandı. Yaralıların yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansları ile Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.