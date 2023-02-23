Kahramanmaraş'ta ilaçtan Samsun Eczacı Odası sorumlu

Onur Ferhat Karacan, tüm Türkiye eczacıları olarak afet bölgesini bölüştüklerini, Kahramanmaraş'ın Samsun Eczacı Odası'nın sorumluluğunda olduğunu söyledi.

Depremzedelerin ilaca ulaşması için yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgi veren Samsun Eczacı Odası Başkanı Onur Ferhat Karacan, “Tüm Türkiye'de eczacılar olarak afet bölgesini bölüşmüş bulunmaktayız. Samsun Eczacı Odası olarak Kahramanmaraş bizim sorumluluğumuzdadır” dedi.

Depremin yaralarını hep birlikte sarmak için çalıştıklarını belirten Karacan, “11 Şubat Cumartesi akşamı 1. grup Samsun Eczacı Odası gönüllüleri 35 kişi Kahramanmaraş'ta Türk Eczacıları Birliği'nin organizasyonu ile kurulmuş olan eczanelerde eczacılık hizmeti vermek için yola çıkmış, o bölgedeki çadır, konteyner, tır eczanelerde görev yapmışlardır. Bölgede ayrı ayrı yerlerde eczane açılmış olup, o bölgedeki vatandaşlarımızın ilaca kolayca ulaşmasını sağlanmıştır. Göçük altında kalan ilaçları sebebiyle kronik ilaçlarını kullanamayan hastalara ücretsiz ilaç verilmiş ve tüm bunların bütçesi eczacılarımızın kendi bağışlarıyla karşılanmıştır. Yine 22 Şubat Çarşamba akşamı 2. grup Samsun Eczacı Odası gönüllüleri Kahramanmaraş'ta Türk Eczacıları Birliği'nin organizasyonu ile kurulmuş olan eczanelerde eczacılık hizmeti vermek için yola çıkmış, o bölgedeki çadır, konteyner, tır eczanelerde görev yapacak olup 3. grup gönüllülerimiz de 1 Mart 2023 tarihinde yola çıkacaklardır. Depremin yaralarını hep birlikte sarmak için çalışıyoruz. Gittiğimiz bölgedeki kurduğumuz ve hizmet verdiğimiz eczaneleri bilgilerinize sunuyoruz” diye konuştu.