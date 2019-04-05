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Kahramanmaraş'ta iletişim kablolarını çalan çete çökertildi

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bir şirketin iletişim kablolarını çalan çete çökertildi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir şirketin iletişim kablolarını çalan çete çökertildi.


Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Aksakal ve Beştepe mahallelerinde bulunan iletişim kablolarının çalınmasının ardından harekete geçen jandarma, hırsızların yakalanması için özel ekip oluşturdu. Şüphelileri takibe alan jandarma, çete üyelerini İkizpınar ve Kavaktepe mahalleleri arasında bulunan kabloları çalmak isterken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şahısların aracından çıkan 400 metre kabloya el konuldu.


Jandarmadaki işlemleri tamamlanan H.A. (30), A.Ö. (25), E.H. (25) ile E.Y. (25) adliyeye sevk edildi.

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