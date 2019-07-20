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Kahramanmaraş'ta ilk hacı kafilesi uğurlandı

Kahramanmaraş’ta ilk hacı kafilesi dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.

Kahramanmaraş'ta ilk hacı kafilesi dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.


Kahramanmaraş Fuar Alanında düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu yapılan dualarla bin 100 hacı adayı kutsal topraklara uğurlandı.


Duygusal anların yaşandığı uğurlamada aileler göz yaşlarına hakim olamadı.


Heyecanlı olduklarını söyleyen diyanet görevlisi Cuma Biricik, “Duygu yüklüyüz rahmana misafire gidiyoruz ve onun huzuruna gidiyoruz. Orada dini vazifelerimizi yapacağız ve heyecan yüklüyüz. Allah gitmeyenlere nasip etsin diyoruz” dedi.


Ümit Akkün adlı hacı adayı ise, “Biz çok mutlu ve sevinçliyiz. Allah isteyen herkese nasip etsin, orada hepimize dua edeceğiz. Daha önce umreye gitmiştim çok yabancı değilim ama bu hac vazifesi çok daha farklı bir durum” ifadelerini kullandı.

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