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Kahramanmaraş'ta incir ağacı aralık ayında meyve verdi

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde bir evin bahçesindeki incir ağacının kış mevsiminde meyve vermesi görenleri şaşırttı.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bir evin bahçesindeki incir ağacının kış mevsiminde meyve vermesi görenleri şaşırttı.


İlçeye bağlı Yeşilyöre Mahallesi'nde soğuk havaya dayanıksız olan incir ağacı yapraklarını dökmesine rağmen meyve verdi. Bu ayda ağacın dalında taze meyve olmasının çok ilginç olduğunu söyleyen vatandaşlar, “Aralık ayında meyve vermesi bizi şaşırttı. Bu mevsimde dalından taze taze koparıp incir yiyoruz. Yağmurdan sonra yapraklarını dökmeye başlayan incir ağacı meyve vermeye devam ediyor. Bu duruma bizlerde şaşkınız” dedi.

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