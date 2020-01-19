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Kahramanmaraş'ta internet kafelere denetim

Kahramanmaraş’ta polis ve zabıta ekipleri tarafından internet kafelere yönelik denetim yapıldı.

Kahramanmaraş'ta polis ve zabıta ekipleri tarafından internet kafelere yönelik denetim yapıldı.


Edinilen bilgiye göre, internet kafe denetimlerine 21 polis ekibi, 140 polis ve komisyon üyeleri katıldı. Okullar etrafında bulunan toplam 76 adet internet kafede denetim yapılırken, internet toplu kullanım sağlayıcıları hakkında yönetmeliğe aykırı davranan 3 kafe hakkında tutanak tutularak idari İşlem başlatıldı.


Ekipler, kafelerde bulunan 898 kişinin kimlik sorgulamasını yaparken, aranan bazı şahıslar yakalandı. Denetimler kapsamında 108 araç sorgulandı, 24 araca çeşitli kural ihlallerinden 14 bin 712 lira idari para cezası uygulandı.

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