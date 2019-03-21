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Kahramanmaraş'ta "İrişkit Festivali"

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından 1’inci ‘İrişkit Festivali’ düzenlendi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından 1'inci ‘İrişkit Festivali' düzenlendi.


Yedi Kuyular Kayak Merkezi'nde düzenlenen irişkit (sucuk) festivalinde, mehter takımı gösteri sundu. Kentin yöresel halk oyunlarının da sahne aldığı festivalde, katılımcılar karlı dağda mangallarda hazırlanan irişkitleri yedi.


Kahramanmaraş'ın en önemli yiyecekleri arasında irişkitin de yer aldığını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, irişkitin dünya geneline yayılıp tanıtılmasını istedi. Başkan Erkoç, “Kahramanmaraş'a 5 yılda turizm alanında çok güzel hizmetler yaptık. Bu bölgeye yaz mevsiminde haftada 50-60 otobüs turist gelirken, yaz mevsiminde bu sayı on binler oluyor. Kahramanmaraş'ın vazgeçilmezi ve sonbahar olduğu zaman herkes kasaplarla konuşur ve irişkitini yaptırır. Bu çalışma ve festival sayesinde tüm dünyaya duyurulur. Biz Kahramanmaraş'ta ve tarihin derinliklerinden gelen ismi ile sucuğa irişkit deriz. İnşallah bu lezzetler herkes tarafından tanınır” diye konuştu.

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