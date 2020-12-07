İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kahramanmaraş'ta iş makinesi kazası: 1 ölü

Kahramanmaraş’ta kullandığı iş makinesi ile kaza yapan genç, hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta kullandığı iş makinesi ile kaza yapan genç, hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre kaza, Pazarcık ilçesi Nacar Mahallesi'nde meydana geldi. Kendilerine ait iş makinası ile çalıştığı bölgeden dönüş yapan Mustafa İlmeç (21), kullandığı iş makinasının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atarak kaza yaptı.


İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Genç sürücü, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.