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Kahramanmaraş'ta iş yeri yangınını itfaiye söndürdü

Kahramanmaraş’ta kuyumcu atölyesi olarak faaliyet gösteren iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kahramanmaraş'ta kuyumcu atölyesi olarak faaliyet gösteren iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir sitedeki iş yerinde çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ihbar üzerine itfaiye sevk edildi.


Ara sokaklardan geçen ekiplerin müdahale anı aksiyon kamerası tarafından kaydedilirken, iş yeri yangını ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı yangında maddi hasar oluşurken, yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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