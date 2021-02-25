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Kahramanmaraş'ta ısıtma sistemleri denetleniyor

Kahramanmaraş’ta, konut ve iş yerlerinde bulunan ısıtma sistemleri denetleniyor.

Kahramanmaraş'ta, konut ve iş yerlerinde bulunan ısıtma sistemleri denetleniyor.


Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından yapılan denetimlerde, sistemlere bağlı kazan, baca ve filtrelerin uygunluğu, dönemsel bakımları ve kalorifer yakıcılarının ateşleyici belgesi başta olmak üzere bir dizi inceleme gerçekleştiriliyor.


Ekiplerin, Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'nce gerçekleştirdiği denetimlerde, uygun olmayan ısı sistemleri tespit edilerek işlem uygulanıyor.

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