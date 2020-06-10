Kahramanmaraş'ta İŞKUR çalışanında korona çıktı

İl Müdürü Ali Yüce, korona virüs testi pozitif çıkan İŞKUR personelinin hastanede tedavi altına alındığını, yanındaki çalışma arkadaşlarının da 14 gün izole olmaları için evlerine gönderildiğini söyledi. Kurumun, 1-2 saatlik dezenfekte işleminin ardından yeniden hizmete devam ettiğini söyleyen Yüce, “Maalesef çalışan arkadaşlarımızı birinin korona virüs belirtileri nedeniyle hastaneye gönderdik ve hastaneden de bugün testinin pozitif olduğunu öğrenince ilk etapta, aynı odada çalıştığı birkaç arkadaşını pandemi ile ilgili Sağlık Bakanlığının yayımladığı yakın temaslılarla ilgili işlemle ilgili hemen ikametlerine göndererek izole ettik. Bugün ise kurumumuzda çalışan arkadaşımızın odası ve kurumun tamamını dezenfekte işlemi yaptık. Bu arada hizmete 2 saatliğine ara verdik ve şu anda görevimize devam ediyoruz. Karantina söz konusu değil” diye konuştu.