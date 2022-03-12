Kahramanmaraş'ta İstiklal Marşı'nın kabul yıldönümü kutlaması

yıl dönümü ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u anma günü Kahramanmaraş'ta düzenlenen program ile kutlandı.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başladı.

Sevim Şirikçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Vekili, “Yüreklerde Akif Dillerde Hürriyet” konulu açılış konuşması yaptı.

Mehmet Akif Ersoy adlı sine vizyon gösterimi ile devam eden programda, okul öğrencilerinden Rabia Kızıltepe, “Çanakkale Şehitlerine” adlı şiirini okudu.

“Şehitlere Sesleniş” müzikali ve İstiklal Marşı Oratoryosu ile devam eden programda, öğrenci korosu “Zalimi Alkışlayamam” adlı şiir okudu.

Program, “Kurtuluş Destanı” adlı zeybek gösteri ile sona erdi.