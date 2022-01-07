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Kahramanmaraş'ta istinat duvarı çöktü

Kahramanmaraş’ta heyelan nedeniyle okul bölgesinde bir evin istinat duvarı çöktü.

Kahramanmaraş'ta heyelan nedeniyle okul bölgesinde bir evin istinat duvarı çöktü.


Olay, Dulkadiroğlu İlçesi Beyazıtlı mahallesinde meydana geldi. Kentte dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle Beyazıtlı Mahallesi'nde bir evin istinat duvarı, büyük bir gürültü ile çöktü, arkasından okul bölgesine giden yolda da heyelan meydana geldi. Bölgeye giden polis ekipleri, olay yerini şeritle kapattılar. Mahalle sakinleri, çocuklarını okula götürdükleri bölgedeki yolun yapılmasını talep ettiler. İstinat duvarı çöken ailenin, uzun süreden beri il dışında olduğu öğrenildi.

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