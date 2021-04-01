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Kahramanmaraş'ta kablo hırsızı yakalandı

Kahramanmaraş’ta tarladan 400 metre elektrik kablosu çalan 1 kişi yakalandı.

Kahramanmaraş'ta tarladan 400 metre elektrik kablosu çalan 1 kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, olay, Pazarcık ilçesi, Sarıerik Mahallesinde meydana geldi. N.T'ye (50) ait tarladan 400 metre elektrik kablosunun çalındığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri çalışma başlattı.


Elektrik kablosunu çaldığı tespit edilen M.E. (40), olayda kullandığı araçla ve kablolarla birlikte yakalandı.


Gözaltına alınanın M.E. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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