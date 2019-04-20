İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Kahramanmaraş'ta kaçak ağaç kesimi operasyonu

Kahramanmaraş’ta jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda kaçak ağaç kesimi yaptığı tespit edilen bir kişi yakalandı.

Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda kaçak ağaç kesimi yaptığı tespit edilen bir kişi yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Kavlaklı Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde yol uygulaması yapan jandarma ekipleri uygulama noktasından kaçan bir aracı takibe aldı. 80 plakalı aracı yakalayıp arama yapan ekipler, aracın arka kısmında 2.5 metreküp kızıl çam odunu tespit etti.


Araç sahibinin orman nakil belgesini ibraz edememesi üzerine araçta bulunan odunlar gerekli işlemlerin yapılması için orman muhafaza memurlarına teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.