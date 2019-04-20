Kahramanmaraş'ta kaçak ağaç kesimi operasyonu

Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda kaçak ağaç kesimi yaptığı tespit edilen bir kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Kavlaklı Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde yol uygulaması yapan jandarma ekipleri uygulama noktasından kaçan bir aracı takibe aldı. 80 plakalı aracı yakalayıp arama yapan ekipler, aracın arka kısmında 2.5 metreküp kızıl çam odunu tespit etti.

Araç sahibinin orman nakil belgesini ibraz edememesi üzerine araçta bulunan odunlar gerekli işlemlerin yapılması için orman muhafaza memurlarına teslim edildi.