İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kahramanmaraş'ta kaçak cep telefonu operasyonu

Kahramanmaraş’ta polis tarafından kaçak cep telefonu satışının önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 79 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta polis tarafından kaçak cep telefonu satışının önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 79 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kurtuluş Mahallesi Atatürk Bulvarında faaliyette bulunan 4 iş yerinde arama yaptı. Yapılan aramada toplam 79 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.