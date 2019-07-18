Kahramanmaraş'ta kaçak cep telefonu operasyonu

Kahramanmaraş'ta polis tarafından kaçak cep telefonu satışının önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 79 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kurtuluş Mahallesi Atatürk Bulvarında faaliyette bulunan 4 iş yerinde arama yaptı. Yapılan aramada toplam 79 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.