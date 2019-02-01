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Kahramanmaraş'ta kaçak içki operasyonu

Kahramanmaraş’ta bir otomobilde yapılan aramada, 120 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta bir otomobilde yapılan aramada, 120 şişe kaçak içki ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş-Gaziantep çevre yolu uygulama noktasında 46 PK 430 plakalı otomobilde arama yaptı.


Yapılan aramada, 80 şişe rakı, 20 şişe votka ve 20 şişe viski olmak üzere toplam 120 şişe sahte içki ele geçirildi.


Otomobilde bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

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