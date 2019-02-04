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Kahramanmaraş'ta kaçak sigara operasyonu

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde düzenlenen operasyonda 564 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen operasyonda 564 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, sigara kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, Güneşli Mahallesi'nde bir otomobilde arama yaptı.


Yapılan aramada araç içerisinde 51,4 kilogram menşei belli olmayan kıyılmış tütün ile 564 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Araçta bulunan İsmail İ. gözaltına alındı.

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