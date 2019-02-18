İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kahramanmaraş'ta kaçak sigara operasyonu

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde polisin şüphelenerek durdurduğu araçta yapılan aramada bin 507 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde polisin şüphelenerek durdurduğu araçta yapılan aramada bin 507 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Türkoğlu ilçe merkezinde şok uygulama yapan polis ekipleri bir hafif ticari araçtan şüphelenerek durdurdu. Panelvan aracın bagaj kısmında yapılan aramada 140 paket, gizli bölmelere saklanmış bin 367 paket olmak üzere toplamda bin 507 paket kaçak sigara bulundu.


Kaçak sigaralara el konuldu, araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.