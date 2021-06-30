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Kahramanmaraş'ta kaçak sigara operasyonu

Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonda bin 154 karton gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda bin 154 karton gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince TAG otoyolu üzerinde bulunan Çöçelli Dinlenme Tesislerinde kamyonet tipi araçta tütün tespit köpeği 'Taş'un da katılımıyla arama yapıldı. Aramada, çeşitli markalarda toplam bin 154 karton gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Şüpheli M.K. (43) hakkında yasal işlem başlatıldı.

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