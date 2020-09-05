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Kahramanmaraş'ta kaçak telefon operasyonu: 1 gözaltı

Kahramanmaraş’ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 20 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 20 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Türkoğlu ilçesinde kaçak cep telefonu operasyonu düzenledi. Operasyonda bir araçta yapılan aramada piyasa değeri 40 bin lira olan 20 adet cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgisi bulunan T.E.Ö. (27), gözaltına alındı.

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