İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kahramanmaraş'ta kaçakçılığa büyük darbe

Kahramanmaraş’ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan boş ve doldurulmuş makaron ile değişik markalarda nargile tütünü ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan boş ve doldurulmuş makaron ile değişik markalarda nargile tütünü ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki başarılı kaçakçılık operasyonlarının ardından ilçelerde de operasyon yaptı. Ekipler, yaptıkları istihbari çalışmalar neticesinde Türkoğlu ilçesinde gümrük kaçağı tütün satışı yapılan yeri takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından iş yerine operasyon düzenlendi. İş yerinde ve deposunda yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 1 milyon 100 boş makaron, 800 paket dolu makaron, 100 kilogram değişik markalarda nargile tütünü ve 35 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.