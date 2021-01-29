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Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı

Kahramanmaraş’ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekiplerince, kent merkezinde bir depoda ve yol uygulamasında durdurulan bir araçta arama yapıldı.


Aramada, toplamda 750 bin dal bandrolsüz gümrük kaçağı sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi.


Olaylarla ilgili V.Ö, B.E, A.A ve Ş.A isimli şüpheliler gözaltın alındı.

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