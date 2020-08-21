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Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonu

Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak cep telefonu, aksesuarı ve kaçak saat ele geçirilirken, olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak cep telefonu, aksesuarı ve kaçak saat ele geçirilirken, olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il merkezinde iki ayrı iş yerinde ve durdurulan iki araçta operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan aramada, 81 adet kaçak cep telefonu, 3 adet kaçak cep telefonu aksesuarı, 20 adet gümrük kaçağı kol saati, bin litre kaçak akaryakıt, 1 adet elektrikli aktarım düzeneği, 67 adet telefon ekranı, 89 adet telefon arka kapağı, 33 adet şarj başlığı, 38 şarj kablosu, 175 adet telefon bataryası olmak üzere toplam 507 parça faturasız ürün ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


Elbistan İlçe Emniyeti kaçakçılık ekibi ise, Afşin ilçesinde bir araca operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 129 adet cep telefonu bataryası, 265 adet şarj makinesi adaptör ve aktarım kablosu, 13 adet adaptör, 2 adet kulaklık olmak üzere toplam 409 faturasız ve gümrük kaçağının olduğu malzemeler ele geçirildi.


Olayla ilgili Elbistan'da da 1 kişi gözaltına alındı.

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