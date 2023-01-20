İhlas Haber Ajansı

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Kahramanmaraş'ta kaçakçılıkla mücadele

Kahramanmaraş’ta jandarmanın bir araçta yaptığı aramada 470 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta jandarmanın bir araçta yaptığı aramada 470 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Mahallesindeki yol kontrollünde bir aracı durdurdu. Araca kokuya duyarlı köpeklerden Tuş tepki verdi. Bunun üzerine yapılan aramada aracın farklı bölümlerinde toplam 470 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Kaçak sigaralara el konulurken olayla ilgili sürücü A.S. gözaltına alınıp hakkında yasal işlem yapıldı.

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