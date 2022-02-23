Kahramanmaraş'ta kadın cinayeti

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bir kadın, boşanmak istediği kocası tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Pazarcık ilçesi Bağdınısağır Mahallesi'nde meydana gelen olayda hakkında uzaklaştırma kararı verilen B.D. (65), kendisinden boşanmak isteyen eşi Hatice Dik'in yanına gitti. Eve girmek isteyen B.D. ile Hatice Dik arasında tartışma çıktı. B.D., yanında getirdiği av tüfeğiyle eşini vurdu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Hatice Dik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Hatice Dik'in cansız bedeni otopsi için Pazarcık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerinden kaçan B.D. ise jandarma ve polis ekiplerinin çalışması sonucu Aksu Köprüsü yakınlarında yakalandı. Gözaltına alınan B.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.