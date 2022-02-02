Kahramanmaraş'ta "Kahramanlık Ateşi" sergisi açıldı

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılı etkinlikleri, Milli Mücadele'nin ruhu anısına "Kahramanlık Ateşi" sergisi ile başladı.

22 gün 22 gece süren ve tek başına verdiği kurtuluş mücadelesiyle şehri Fransız işgalinden kurtaran Maraş halkının bu kahramanlığı, 5 Nisan 1925'te kırmızı şeritli İstiklal Madalyası ile ödüllendirildi.

Kurtuluş mücadelesinden sonra Meclis'ten gelen ve şehirde Kurtuluş Savaşı'na katılanların bildirilmesinin istendiği yazıya, “Maraş'ta Milli Mücadele'ye katılmayan tek bir fert bile yoktur” cevabının verildiği kente, 7 Şubat 1973 tarihinde TBMM tarafından “Kahraman” unvanı verildi. Bu tarihten sonra da kentte her yıl 12 Şubat tarihinde işgalinden kurtuluş etkinlikleri kutlanıyor.

Kutlamalar bu sene Milli Mücadele'nin ruhu anısına, "Kahramanlık Ateşi" sergisi Kahramanmaraş Müzesi'nde açılarak başladı.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, mini bir sergi açılışını gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Kahraman ecdadımızın o yıllarda, o mücadele yıllarında kullanmış olduğu bir takım işte silah ve benzeri eşyaları küçük de olsa vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin beğenisine sunduk. İnşallah gelecek senelerde bu sergiyi daha da çeşitlendirmek istiyoruz. Ama önemli olan bu kurtuluş ruhunun gelecek nesillere aktarılması, bu ve benzeri etkinlikler ile mümkün oluyor. Ben bu vesile ile tekrar kahraman ecdadımıza rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Bize bu vatanı bıraktılar. Bize düşen görev az önce de ifade ettim, inşallah onlara layık olmak ve bu vatanı ilelebet geleceğe taşımak ve gayret etmektir. Ben tekrar sergimizin hayırlı olmasını diliyorum. Yaklaşık 1 ay sergimiz açık kalacak. Vatandaşlarımızın beğenisine sunulacak. Öğrencilerimizi, gençlerimizi ve herkesi davet ediyorum" diye konuştu.