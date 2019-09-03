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Kahramanmaraş'ta kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Kahramanmaraş’ta otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü.

Kahramanmaraş'ta otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü.


Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş-Gaziantep karayolunun 24. kilometresinde Hakkı Abdulmuhsin (35) kullandığı 46 DJ 194 plakalı otomobiliyle Narlı istikametine seyir halindeyken, Seyrantepe Mahallesi civarında Dilaver Ortaöz'ün yönetimindeki 46 P 7944 plakalı kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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