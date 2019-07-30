Kahramanmaraş'ta Kapalı Çarşı'da bayram hareketliliği

Kahramanmaraş'ta, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte tarihi Kapalı Çarşı'da bayram hazırlıkları başladı.

Kurban kesiminde kullanılacak olan bıçakları bileme işlemi yapılırken, kebap yapımında kullanılacak olan şiş, ızgara, mangal, kömür gibi malzemelere de talebin fazla olduğu öğrenildi.

Bıçakçılar Çarşısı'nda 50 yıldır esnaflık yapan Hasan Tandoğru, "Ben burada babadan kalma bıçakçılık mesleğini devam ettiriyorum. Bayrama doğru bıçak bileme işleri artıyor. Vatandaşlarımızdan isteğim, bıçaklarını erken getirsinler. Son günlerde daha çok yoğunluk oluyor ama bugünlerde gelirse bıçaklara daha güzel bileme yapılır'' dedi.

Kebaplık şiş satışı yapan Hüseyin Tandoğru, vatandaşların talepleri doğrultusunda sipariş aldıklarını, vatandaşların yeni yeni alışveriş yapmaya başladıklarını, ilerleyen günlerde daha da artacağını söyledi.

Tarihi Kapalı Çarşı'da 45 yıldır kömürcülük yapan Yılmaz Pancar ise "Bizde bayrama doğru yoğunluk artıyor tabii. Marketlere, kasaplara, fırınlara ve müşterilerimize veriyoruz. Çoğu yerden siparişlerimizi aldık. 15 günden beri ambarda paketleme işlemlerimiz sürüyor. Bu hafta içi dağıtıma başlayacağız'' diye konuştu.

Kapalı Çarşı'ya bayram alışverişi için geldiğini belirten Mustafa Arıkan, ''Bayram yaklaşıyor bizde kömürümüzü, bıçaklarımızı ve tahramızı almaya başladık. Hayırlısıyla inşallah kurbanlarımızı kesip, bayramımızı yapacağız'' ifadelerini kullandı.