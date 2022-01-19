Kahramanmaraş'ta kar manzarası eşsiz güzellikler sunuyor

Kahramanmaraş'ta yoğun kar yağışı sonrasında ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Göksun ilçesine bağlı Keklikoluk Mahallesi yoğun kar yağışı sonrası ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor. Kartpostallık görüntüler oluşurken, fotoğrafçıların ise ilgisini çekiyor.

Bembeyaz örtü ile kaplanan Keklikoluk Mahallesi, doğa severleri ve fotoğrafçıları kendine hayran bıraktığını söyleyen Mehmet Gören, “Yoğun kar yağışı sonrası çok güzel manzaralar oluştu. Eşsiz güzelliği ile kendine hayran bırakıyor. Ortaya ise kartpostallık görüntüler çıktı" dedi.