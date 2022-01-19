İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kahramanmaraş'ta kar manzarası eşsiz güzellikler sunuyor

Kahramanmaraş’ta yoğun kar yağışı sonrasında ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Kahramanmaraş'ta yoğun kar yağışı sonrasında ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.


Göksun ilçesine bağlı Keklikoluk Mahallesi yoğun kar yağışı sonrası ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor. Kartpostallık görüntüler oluşurken, fotoğrafçıların ise ilgisini çekiyor.


Bembeyaz örtü ile kaplanan Keklikoluk Mahallesi, doğa severleri ve fotoğrafçıları kendine hayran bıraktığını söyleyen Mehmet Gören, “Yoğun kar yağışı sonrası çok güzel manzaralar oluştu. Eşsiz güzelliği ile kendine hayran bırakıyor. Ortaya ise kartpostallık görüntüler çıktı" dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.