Kahramanmaraş'ta kar mesaisi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince kış çalışmaları kapsamında yürütülen karla mücadele çalışmaları, başta Yedikuyular Kayak Merkezi ile Bertiz Mahallesi'ne ulaşım sağlayan yolda ve Andırın, Elbistan, Göksun ve Ekinözü ilçelerinde sürüyor.

İl merkezinde görülmeyen kar yağışı, yüksek kesimlerde ve kuzey ilçelerinde etkisini artırmasıyla karla kaplanan yolları açık tutmak için belediye ekiplerinin 24 saat görevde olduğu belirtildi.