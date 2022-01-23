Kahramanmaraş'ta kar mesaisi

Kahramanmaraş'ta 210 araç ve 400'ün üzerinde personelle karla mücadele yürütülüyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele mesaisine kesintisiz devam ediyor. Şehir genelinde etkisini gösteren kar yağışından itibaren sahada olan ekipler, Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinin yanı sıra kırsal mahallelerde de çalışmalarını sürdürüyor.

Fen İşleri Dairesi ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı 400'ün üzerinde personel ve 210 araçla ana arterler açık tutuluyor. Hava değişimlerine göre yollarda tuzlama ve buzlanma önleyici ilaç uygulamaları da gerçekleştiren ekiplerin çalışmalarıyla özellikle şehir merkezinde Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanındaki arterlerde kapalı yol bulunmuyor.

Gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili olarak Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Şehir genelinde geçtiğimiz Salı gününden itibaren etkisini gösteren kar yağışlarıyla mücadele çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. 11 ilçemizde ve 711 mahallemizde 210 araç ve 400'ün üzerinde personelimizle sahadayız. Vatandaşlarımızın ulaşımda herhangi bir sorun yaşamaması için gece gündüz çalışıyoruz. 112 Acil Çağrı Merkezi ve Alo 153 üzerinde Afet Koordinasyon Merkezi'mize düşen ihbarlara anında müdahale ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan merkez ilçe Onikişubat ve Dulkadiroğlu belediyelerinde de ekiplerin ara mahallelerde kar temizleme işlemleri aralıksız devam ediyor.