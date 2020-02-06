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Kahramanmaraş'ta kar üstünde ‘Kelle Paça Festivali'

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100.

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100.yılı etkinlikleri kapsamında kayak merkezinde ‘Kelle Paça Festivali' düzenlendi.


Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından düzenlenen festivale vatandaşların ilgisi yoğun oldu.


Düzenlenen etkinlik hakkında değerlendirmede bulunan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Kuybu, “Dondurmasıyla ülkemizde ve dünyada ismini duyuran madalyalı şehrimiz, siyasetiyle, yerel yönetimleriyle, sanayicisiyle, esnafıyla ve bütünüyle büyük katkı sağlamaktadır. Kahramanmaraşımızda tüketilen et ile sucuğun yani irişkitin yüzde 70'ini kasap esnaflarımız karşılamaktadır” dedi.

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